Озерчан приглашают принять участие во Всероссийской акции «Вода России».

В рамках Всероссийской акции «Вода России» на территории Челябинской области пройдут «Посткрещенские субботники» на местах крещенских купелей (с 19 января по 22 января включительно).

В 2020 году именно Челябинская область выступила первой в России с инициативой проведения «Посткрещенских субботников», с 2022 года Озерский городской округ принимает активное участие в организации и проведении субботников с целью реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

- Независимо от времени года наши водоемы являются центрами притяжения для тысячи южноуральцев и наших гостей. Без активной поддержки граждан наша работа по сохранению голубого богатства Южного Урала невозможна. Приглашаем принять участие в субботниках, всех кому небезразлично будущее рек и озер региона, - отметил министр экологии Сергей Лихачев.

2023 год не станет исключением для Озерского городского округа. Эстафету приняли волонтеры отдела молодежной политики Управления культуры администрации ОГО.

Каждый может внести свой вклад в сохранение нашего прекрасного озера Иртяш. Для этого необходимо соблюдать одно правило: оставить после себя чистоту, весь мусор собрать и выбросить в контейнер!

Информация Отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53500/