В Озерске откроется «IT- академия серебряного возраста».

На заседании Координационного комитета, которое состоялось 12 января, были подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года.

Одним из победителей конкурса стала автономная некоммерческая организация из Озерска "Центр Культуры "Пространство" с проектом «IT- академия серебряного возраста» (руководитель проекта Евгения Плыгина).

Размер гранта составил 644 196,60 рублей. «IT- академия серебряного возраста» – это проект, который направлен на повышение уровня цифровой социализации людей пожилого возраста. Люди старшего поколения научатся оплачивать коммунальные платежи, заходить в личный кабинет на портале Госуслуги.ру (для записи к врачу, оформлять обращение в государственные органы, получать консультацию юриста и т.д).

Площадкой для обучения станет партнер проекта Культурно-досуговый центр, структурное подразделение ДК «Строитель», на базе которого создан Университет творчества третьего возраста.

Также на заседании Координационного комитета утверждено положение об очередном конкурсе Фонда президентских грантов. Проекты на него можно будет подать с 1 февраля по 15 марта 2023 года.

По материалам https://президентскиегранты.рф/.