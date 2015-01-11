Открытие стадиона в Снежинске отметили лыжной гонкой.

В Снежинске состоялось торжественное открытие лыжного стадиона им. К.С. Кузнецова – освещенная трасса и комфортабельный дом лыжника появились при поддержке градообразующего предприятия, РФЯЦ – ВНИИТФ.

Открыли важный для города объект министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, директор Ядерного центра Михаил Железнов, а также глава города Андрей Пульников.

«Несколько лет мы пошагово строили этот объект все вместе. Инициатива принадлежала Константину Сергеевичу Кузнецову (предприниматель, скончался 06.01.2021. – Прим. АН "Доступ"). Участвовали ядерный центр, администрация, Трансэнерго и все, кто хотел внести вклад в развитие лыжного спорта в Снежинске», – подчеркнул Михаил Железнов.

«Мы не собираемся останавливаться, будем делать так, чтобы это прекрасное место использовалось не только в зимний период, планируем сделать лыжероллерную трассу», – объявил, в свою очередь, градоначальник.

Новый стадион в самый разгар лыжного сезона стал отличным подарком всем жителям Снежинска, выбирающим спорт и активный отдых на свежем воздухе.

«Я уже не первый раз на этом стадионе, здесь здорово, все по-современному, можно зайти погреться», – поделилась школьница Дарья Морозова, посещающая секцию биатлона.

«Необычно, что в нашем лесу появился дом лыжника. Если мы раньше переодевались на улице, готовясь к тренировке, а после нее надевали холодную заснеженную одежду, то сейчас созданы комфортные условия», – отметила сотрудница ВНИИТФ Анна Пудова.

Сразу после открытия стадиона стартовала Лыжная гонка памяти Константина Кузнецова. Она объединила более 250 снежинцев. В первом забеге на 1,5 км приняли участие самые юные лыжники с родителями. Во втором забеге тоже на 1,5 км участвовали девушки и юноши 2008 года рождения, а также девушки 2007 года рождения и старше и женщины. На дистанции 4 км за медали боролись юноши 2007 года рождения и старше и мужчины.

https://dostup1.ru/society/Otkrytie-stadiona-v-Snezhinske-otmetili-lyzhnoy-gonkoy_158175.html