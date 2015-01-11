Картингисты озерской СЮТ завоевали комплект медалей на областных соревнованиях.

В начале января 2023 года в г. Копейске прошел третий этап зимнего Чемпионата и Первенства по картингу, посвященного памяти Шпилевого Виктора Митрофановича.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Копейска, Златоуста, Снежинска, Миасса, Кургана, Озерска. Озерский городской округ представляла команда картингистов «Станции юных техников» под руководством педагога Разгуляева А.С.

По результатам всех заездов команда картингистов СЮТ заняла второе место, а в личном зачете призовые места распределились следующим образом:

1 место – Бурков Матвей, Гончаров Данила

2 место - Поляков Никита

3 место – Бурков Максим

Поздравляем спортсменов с достойными победами и желаем в дальнейшем успеха!

Информация и фото МБУ ДО «СЮТ».