До вечера 21 января в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Челябинской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

По классификации Гидрометцентра РФ этот уровень означает, что «погода потенциально опасна».

«Период предупреждения – до 20 часов 21 января. На отдельных участках дорог возможна гололедица», – говорится в прогностической карте предупреждений по Уральскому ФО.

Водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров на дороге.

«В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», – говорится в сообщении ЕДДС-112.

В ближайшие дни температура воздуха в регионе повысится до устойчивых плюсовых значений.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый, говорящий о том, что данных о погоде нет, зеленый, символизирующий, что отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, и желтый, прогнозирующий потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни – оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.

https://dostup1.ru/society/Do-vechera-21-yanvarya-v-regione-obyavlen-zheltyy-uroven-pogodnoy-opasnosti_158329.html