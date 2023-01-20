У городской и заводской поликлиник теперь Единый информационный центр.

Еще летом 2022 года началась активная апробация в действии нового совместного проекта отдела ПЭП (ПСР) ФГУП «ПО «Маяк» и Клинической больницы №71 – Единого информационного центра.

Теперь вся информация по работе поликлиник для взрослого населения доступна по единому номеру телефона: 2-03-03.

И даже, если вы по-прежнему звоните по телефонам регистратуры или справочной службы заводской или городской поликлиник, то автоматически телефоны переключаются на номер: 2-03-03, и вы попадаете в Единый информационный центр.

Пока завершен только первый этап работы над проектом центра. На сегодняшний день по телефону: 2-03-03 предоставляется информация по работе заводской и городской поликлиник Озерска: ведется запись к врачам, на диспансеризацию, вакцинацию, оформляется вызов врача на дом, предоставляется справочная информация по запросу. Также по данному номеру можно отставить отзыв о работе сотрудников поликлинических подразделений больницы.

На втором этапе планируется подключить женскую консультацию и стоматологическую поликлинику.

Таким образом, в итоге всё информационное сопровождение поликлинической службы Озерского городского округа, обслуживающей взрослое население, будет завязано на едином номере информационного центра: 2-03-03.

Уже сейчас пять операторов обслуживают поступающие звонки от жителей Озерска. Единый информационный центр является самостоятельной структурной единицей поликлинической службы КБ №71, находится в отдельном, просторном, отремонтированном кабинете с повышенной звукоизоляцией в городской поликлинике №1. Каждый оператор имеет свое рабочее место, укомплектованное необходимой оргтехникой.

Для улучшения качества обслуживания с операторами центра регулярно проводят практические занятия сотрудники отдела ПЭП «Маяка», а также организуются коммуникативные тренинги с психологом.

График работы Единого информационного центра.

С понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, суббота – с 8.00 до 14.00. Оформление вызова врача на дом на текущий день ведется до 14.00 в будние дни, в субботу – до 12.00.

Каждый житель города может задать возникающие вопросы, внести свои предложения по организации деятельности Единого информационного центра, по работе операторов - заместителю главного врача по поликлиническому разделу работы Татьяне Анатольевне Калинкиной по телефону: 2-89-40.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71