В лобовом ДТП в Челябинской области погибли 5 человек.

Страшная лобовая авария на трассе в Челябинской области. Друг с другом столкнулись две иномарки: в результате ДТП погибли пять человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел ранним утром 22 января на дороге Тюбук – Кыштым. Навстречу друг другу двигались две иномарки.

Во время движения, по предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу. Столкновения избежать не удалось: обе машины получили серьезные повреждения.

В результате аварии оба водителя, 46-летний и 20-летний, скончались на месте от полученных травм. Также погибли трое пассажиров одной из иномарок: 33-летний мужчина и 38-летняя женщина, личность еще одной погибшей женщины устанавливается.

Одну из пострадавших госпитализировали в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Известно, что водитель одного из автомобилей выехал из Уфы ночью. Полицейским и следственно-оперативной группе предстоит установить все обстоятельства произошедшей смертельной аварии.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

https://www.cheltv.ru/v-lobovom-dtp-pogibli-5-chel/