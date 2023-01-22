Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24.01.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник, 24 января 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: - 7 ° С

• атмосферное давление 754 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 87 %

• ветер западный, северо-западный 5-8 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Матросова 34-4,5,6п-ды, Монтажников 52-2п с 9 до 12 часов

Октябрьская 10, Гайдара 25-2п, с 9 до 13 часов

К.Маркса 2-10,11п-ды с 10 до 14 часов

К.Маркса 20-6п с 13 до 16 часов

2 В сетях электро-снабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Гайдара 24-5п с 9 до 11 часов

Матросова 34-4,5,6п-ды, Монтажников 52-2п с 9 до 12 часов

Октябрьская 10, Гайдара 25-2п, Гайдара 26-4п с 9 до 13 часов

К.Маркса 2-10,11п-ды с 10 до 14 часов

К.Маркса 20-6п с 13 до 16 часов

Вниманию озерчан!

24 января 2023 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам меры, предупреждающие переохлаждение организма:

1. Правильно подбирайте одежду и обувь: одежда должна быть свободной, между слоями одежды должен оставаться слой воздуха, который удерживает тепло. В обувь необходимо положить теплые стельки, хлопчатобумажные носки заменить на шерстяные. Не забывайте надеть перчатки (варежки) и шарф.

2. Не употребляйте на морозе спиртных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, кроме того человек в состоянии алкогольного опьянения не способен сконцентрироваться на первых признаках переохлаждения.

3. Не курите на холоде - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода.

4. Не выходите в холодную погоду на улицу с влажными волосами.

5. Прячьтесь от ветра.

6. Перед пешей прогулкой в холодную погоду следует поесть – вам потребуется дополнительная энергия.

7. Помните, что у маленьких детей терморегуляция еще не налажена, поэтому время пребывания ребенка на морозе не должно превышать 15-20 минут, затем его следует согреть в теплом помещении. Не оставляйте маленьких детей одних в личном автотранспорте.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 24 января 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью минус 14-19°, в низинах до минус 25°, на севере минус 10-15°, днём минус 3-8°, в низинах до минус 13°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 173 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/53571/