Лед станет лучше: у стадиона «Труд» появится новая многофункциональная машина.

Озерские депутаты «Единой России» поддержали предложение администрации приобрести комбинированную дорожную машину для МУП «Арена». Средства на нее выиграло озерское местное отделение партии «Единая Россия», одержавшее победу в конкурсе на лучшее депутатское объединение партии «Единая Россия» представительных органов муниципальных образований Челябинской области. Конкурс оценивал работу депутатских объединений с 1 января по 10 ноября 2022 года. Несмотря на то, что проходил он в заочном формате, результаты отразили реальную работу фракций в муниципалитетах.

Таким образом, Озерский городской округ получил в бюджет 5 миллионов рублей. На эти средства округ может приобрести спецтехнику, оснащенную баком для воды, специальными скребком и щеткой. С помощью машины планируется создавать ровный лед, улучшать и сохранять качество ледового покрытия на большом катке стадиона «Труд».

Проект решения, принятого совместной комиссией (планово-бюджетной и по экономической политике, предпринимательству и развитию территорий) 23 января, будет рассмотрен на заседании депутатского корпуса в ближайший четверг.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53567/