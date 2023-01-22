В рамках Всероссийской акции «Вода России» в Озерском городском округе прошел «Посткрещенский субботник».

Субботник на акватории Иртяша, где была оборудована прорубь и проходили крещенские купания, состоялся 20 января по инициативе Отдела охраны окружающей среды и Управления культуры и молодежной политики администрации округа.

Учащиеся школ №№33 и 38, а также студенты Озерского технического колледжа внесли свой вклад в сохранение нашего прекрасного озера: в ходе уборки был собран незначительный мусор, оставшийся после массового мероприятия.

Муниципальные экологи отмечают, что с каждым годом растет не только активность волонтеров - участников субботника, но и ответственность жителей, которые при совершении обряда практически не допускают загрязнения окружающей среды.

Справочно: в 2020 году именно Челябинская область выступила первой в России с инициативой проведения «Посткрещенских субботников», с 2022 года Озерский городской округ принимает активное участие в организации и проведении субботников с целью реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Информация и фото Отдела охраны окружающей среды.