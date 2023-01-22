Стало известно, когда южноуральские школьники напишут ВПР.

Рособрнадзор утвердил расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2023 году для школьников – они пройдут с 1 марта по 20 мая.

В рамках установленного периода конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно.

Начнется проведение ВПР в 2023 году с проверочных работ для 10 и 11 классов. С 1 марта по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию, одиннадцатиклассники – историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки (английский, немецкий или французский), а также единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам. Проводить ли ВПР для учащихся 10 и 11 классов, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные организации. Проверочные работы у одиннадцатиклассников должны проводиться по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ.

С 15 марта по 20 мая 2023 года пройдут ВПР для обучающихся 4-8 классов. В каждой параллели обязательными будут ВПР по русскому языку и математике. Учащиеся 4-х классов также в обязательном порядке напишут ВПР по предмету «Окружающий мир», 5-х – по биологии и истории, 7-х – по иностранному языку.

С 15 марта по 20 мая для 6-х классов пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, для 7-х – по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, 8-х – по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии.

При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5-8 классах предоставляется альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме. Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день – 18 апреля.

Напомним, в конце 2022 года Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на текущий учебный год.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-kogda-yuzhnouralskie-shkolniki-napishut-VPR_158476.html