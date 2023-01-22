В Челябинской области заработали новые комплексы видеофиксации нарушений ПДД.

В Челябинской области заработали 58 новых комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

«Сотрудниками Госавтоинспекции был проведен анализ аварийности за последние два года, выявлены наиболее опасные участки дорог. В целях снижения аварийности и обеспечения безопасности участников дорожного движения в начале 2023 года введены в эксплуатацию 58 новых стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД», – прокомментировали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Новые комплексы установлены как на дорогах федерального и регионального значения, так и на муниципальных.

«На участках, где работают комплексы автоматической фиксации нарушений, количество дорожно-транспортных происшествий снижается минимум на 25%», – отметили в ведомстве.

https://dostup1.ru/society/VChelyabinskoy-oblasti-zarabotali-58-novyh-komplexov-videofixatsii-narusheniy-PDD_158460.html