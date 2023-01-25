Состоялось первое в новом году заседание Собрания депутатов.

Депутаты приняли решения, касающиеся изменений Правил землепользования и застройки, корректировки бюджета, а также рассмотрели ряд имущественных вопросов.

В рамках корректировки бюджета Управлению по физической культуре и спорту администрации было направлено дополнительно 5 млн рублей. Напомним, что эти средства поступили в бюджет округа благодаря местному отделению партии «Единая Россия», одержавшему победу в конкурсе на лучшее депутатское объединение представительных органов муниципальных образований Челябинской области. Как уже сообщалось ранее, на эти средства планируется приобрести спецтехнику, оснащенную баком для воды, специальными скребком и щеткой. С её помощью планируется формировать и обслуживать ледовое покрытие на большом катке стадиона «Труд».

Кроме того, в ходе корректировки бюджета также было увеличено финансирование Управлению капитального строительства и благоустройства. В частности, почти 6 млн рублей будут освоены в рамках муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» и природоохранных мероприятий, предусмотренных федеральным законом «Об охране окружающей среды». Около 3 млн рублей из этой суммы будет направлено на восстановление пропускной способности трубопровода наружных сетей ливневой канализации (от дома №7 на Поперечном переулке до гаражно-строительного кооператива № 109). Примерно столько же средств будет затрачено на вырубку фаутных, на уборку сухостойных и аварийных деревьев, а также на посадку саженцев и уход за ними.

Информационно на сессии был заслушан доклад начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства об исполнении вопроса местного значения по организации в округе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Было отмечено, что в Озерском городском округе ежегодно проводятся работы по подготовке к отопительному периоду, по её результатам выдаются паспорта готовности. На постоянной основе Управление ЖКХ рассматривает предложения, обращения и жалобы граждан и в пределах своей компетенции принимает по ним необходимые меры. Специалистами управления проводится организация работ по утверждению и ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения округа, также была проведена актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2023 год.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53605/