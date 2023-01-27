С 1 февраля на прилавках магазинов станет меньше просроченных товаров.

В России стартует эксперимент по внедрению системы, которая поможет бороться с продажей «просрочки» и незаконных продуктов. Как пишет «Российская газета», постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент продлится с 1 февраля до 1 августа 2023 года и будет касаться пока только некоторых видов товаров. В перечень включили отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированную питьевую и минеральную воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Не допущенные к продаже товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Из табака и никотиносодержащей продукции отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

Во время эксперимента планируется отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если все пройдет успешно, то впоследствии незаконную или испорченную продукцию будут блокировать кассовые аппараты.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/s-1-fevralya-na-prilavkakh-magazinov-stanet-menshe-prosrochennykh-tovarov/