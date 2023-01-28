Материнский капитал с февраля будет проиндексирован на 11,9%.

«Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% и составит 587 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей на второго.

Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей – приоритет государственной политики России», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законы, которые вступают в силу с 1 февраля.

Напомним также, что с 1 февраля произойдет повышение ряда социальных выплат. Так, единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 тыс. 909 рублей 03 копейки; минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7 тыс. 925 рублей 71 копейки.

https://dostup1.ru/finance/Materinskiy-kapital-s-fevralya-budet-proindexirovan-na-119_158669.html