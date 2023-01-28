Синоптики обещают потенциально опасную погоду в Челябинской области.

Синоптики объявили в Челябинской области желтый уровень погодной опасности.

По классификации Гидрометцентра России этот уровень означает, что «погода потенциально опасна».

«Период предупреждения – с 20 часов 29 января до 12 часов 30 января. В отдельных районах ожидаются туманы, изморозь», – говорится в прогностической карте предупреждений по Уральскому ФО.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый, говорящий о том, что данных о погоде нет, зеленый, символизирующий, что отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, и желтый, прогнозирующий потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни – оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.

В ближайшие сутки в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы, изморозь. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/c, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью минус 15-20, в горах – до 12, в низинах – до 24 ниже нуля. Днем в понедельник, 30 января, прогнозируется минус 5-10 градусов.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-obeschayut-potentsialno-opasnuyu-pogodu-v-Chelyabinskoy-oblasti_158666.html