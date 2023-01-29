Правила езды на электросамокатах и гироскутерах изменятся весной 2023 года.

Весной 2023 года правила дорожного движения пополнятся дополнительными нормами, разъясняющими правила на дорогах для электросамокатов, скутеров, сигвеев и прочих средств индивидуальной мобильности.

С 1 марта 2023 года начнет действовать большой пакет изменений в ПДД. Основная его часть касается определения средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие подобные устройства). Такой транспорт получит официальное описание в ПДД, регламент скорости движения и правила управления для владельцев.

Большой пакет изменений в правила дорожного движения вступит в силу уже с 1 марта этого года. Дополнения в основном затронут, так называемые, СИМ – средства малой мобильности, куда сейчас чаще относят новомодные одно, двух, трех колесные устройства с электрическим двигателем.

Ранее Госавтоинспекция не раз обращала внимание на неурегулированность статуса такого мобильного транспорта, при том, что количество ДТП с его участием в последнее время неуклонно возрастало. Отсюда и поправки.

Теперь подобный транспорт получит официальное описание в ПДД, регламент скорости движения и правила управления для владельцев.

Проехаться на СИМ можно будет не превышая скорость в 25 км/ч. При этом весить транспорт должен не более 35 кг.

По словам председателя Челябинского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Николая Живца, так же для нового транспорта появятся свои знаки, а пешеходы получат приоритет при совместном движении по тротуару.

По автомобильным дорогам, в местах, где разрешено движение велосипедистов, электросамокатам можно будет ездить по правому краю и только водителям старше 14 лет.

Кроме того, индивидуальный малый транспорт, передвигаясь по дороге, должен быть оснащен светотехникой белого и красного цвета, а также тормозной системой.

https://www.cheltv.ru/pravila-ezdy-na-elektrosamokatah-i-giroskuterah-izmenyatsya-vesnoj-2023-goda/