Правила езды на электросамокатах и гироскутерах изменятся весной 2023 года.

Весной 2023 года правила дорожного движения пополнятся дополнительными нормами, разъясняющими правила на дорогах для электросамокатов, скутеров, сигвеев и прочих средств индивидуальной мобильности.
С 1 марта 2023 года начнет действовать большой пакет изменений в ПДД. Основная его часть касается определения средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие подобные устройства). Такой транспорт получит официальное описание в ПДД, регламент скорости движения и правила управления для владельцев.
Большой пакет изменений в правила дорожного движения вступит в силу уже с 1 марта этого года. Дополнения в основном затронут, так называемые, СИМ – средства малой мобильности, куда сейчас чаще относят новомодные одно, двух, трех колесные устройства с электрическим двигателем.
Ранее Госавтоинспекция не раз обращала внимание на неурегулированность статуса такого мобильного транспорта, при том, что количество ДТП с его участием в последнее время неуклонно возрастало. Отсюда и поправки.
Теперь подобный транспорт получит официальное описание в ПДД, регламент скорости движения и правила управления для владельцев.
Проехаться на СИМ можно будет не превышая скорость в 25 км/ч. При этом весить транспорт должен не более 35 кг.
По словам председателя Челябинского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Николая Живца, так же для нового транспорта появятся свои знаки, а пешеходы получат приоритет при совместном движении по тротуару.
По автомобильным дорогам, в местах, где разрешено движение велосипедистов, электросамокатам можно будет ездить по правому краю и только водителям старше 14 лет.
Кроме того, индивидуальный малый транспорт, передвигаясь по дороге, должен быть оснащен светотехникой белого и красного цвета, а также тормозной системой.
https://www.cheltv.ru/pravila-ezdy-na-elektrosamokatah-i-giroskuterah-izmenyatsya-vesnoj-2023-goda/