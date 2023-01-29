Россиян в феврале ждут длинные выходные.

Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в феврале.

В феврале страна отмечает День защитника Отечества – 23 февраля, который выпадает на четверг, и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля.

При этом 22 февраля является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на час. При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.

https://dostup1.ru/society/Rossiyanam-rasskazali-kak-otdyhaem-v-fevrale_158700.html