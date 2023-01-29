До 1 марта жители Челябинской области смогут оспорить данные по единому налоговому счету.

Налогоплательщикам установили срок, в течение которого они могут пройти персональные сверки по единому налоговому счету. Если гражданин не согласен с сальдо — разницей между поступлениями на счет и обязательствами перед бюджетом, — то ему нужно до 1 марта обратиться в налоговую службу. Это можно сделать в ближайшем отделении ФНС России либо через официальные онлайн-сервисы, сообщают в пресс-службе ФНС России.

До 1 марта налоговики проведут персональные сверки по единому налоговому счету. Руководитель ФНС России Даниил Егоров сообщил, что при отрицательном сальдо на едином налоговом счете меры принудительного взыскания применяться не будут.

Мера касается тех, кто допустил ошибки и неточности при оплате своих налоговых обязательств за отчетные периоды до 2023 года.

Добавим, что до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/do-1-marta-zhiteli-chelyabinskoy-oblasti-smogut-osporit-dannye-po-edinomu-nalogovomu-schetu/