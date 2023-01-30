Новые законы для россиян – изменения в феврале 2023 года.

Госконтроль в сфере охоты, обеспечение жильем, повышение ряда соцвыплат и другие нововведения, вступающие в силу в феврале 2023 года.

ПОВЫШЕНИЕ РЯДА СОЦВЫПЛАТ

С 1 февраля маткапитал проиндексируют на уровень фактической инфляции – 11,9%. Для семей с одним ребенком он составит 586 тыс. 946,72 рублей и 775 тыс. 628,25 рублей – для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникало. Доплата при рождении второго ребенка, если ранее семья получила маткапитал, составит 188 тыс. 681,53 рублей.

С 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 социальных пособий, в том числе ежемесячные выплаты инвалидам, чернобыльцам, ветеранам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата и другие. На 11,9% вырастут пособия на единовременное пособие при рождении ребенка – 22 тыс. 903,03 рублей и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 7 тыс. 925,71 рублей.

ГОСКОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОХОТЫ

С 3 февраля в закон об охоте вносятся изменения, позволяющие государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу. Кроме того, охотинспекторы получат право на применение физсилы и оружия для задержания нарушителей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

С 4 февраля региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им. Среди таких: нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

ПРИЕМЫ В ВУЗЫ ДЕТЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО

С 20 февраля в силу вступит закон, согласно которому появится квота для детей участников специальной военной операции.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-fevrale-2023-goda_158764.html