Полицейские Озерска и Кыштыма пресекли противоправную мошенническую деятельность курьера, действовавшего по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

В полицию Кыштыма обратилась местная жительница, сообщив, что мошенническим способом у нее похищены почти 100 тысяч рублей.

В полицию Кыштыма обратилась местная жительница, сообщив, что мошенническим способом у нее похищены почти 100 тысяч рублей. Потерпевшая, 1947 года рождения, рассказала сотрудникам полиции, что на ее номер телефона позвонили неизвестные и сообщили о несчастном случае, произошедшем с ее дочерью. Поверив в то, что близкий родственник якобы стал виновником ДТП и должен материально помочь пострадавшей в результате аварии беременной женщине, чтобы избежать уголовного наказания, пенсионерка передала пришедшему к ней на дом незнакомцу 95 тысяч рублей.

Мошенники убедили женщину в необходимости поднять трубку на стационарном телефоне и оставить ее, а в это время непрерывно говорили с ней по сотовому телефону. В этот момент жительнице Кыштыма звонили дочь и зять, но телефоны были заняты. Когда родственники все-таки смогли дозвониться до пенсионерки, они поняли, что женщина стала жертвой мошенников и обратились в полицию.

Оперативникам уголовного розыска полиции Кыштыма заявительница смогла описать внешность молодого человека, который забирал у нее деньги. Проанализировав определенные обстоятельства, свидетельские показания, стало понятно, что курьер может действовать в других территориях. Приметы подозреваемого были сообщены коллегам соседних территориальных органов МВД. Полицейскими УМВД России по ЗАТО г. Озерска в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался местный житель, 2000 года рождения, имеющий постоянное место работы. Фигурант был передан в МО МВД России «Кыштымский» для дальнейшего разбирательства.

Полицейскими установлено, что молодой человек на сайте знакомств познакомился с девушкой, от которой ему поступило предложение о легком заработке. Работа заключалась в том, чтобы забирать с указанных ему адресов пакеты с денежными средствами, затем переводить деньги на счета в ближайших банкоматах, оставляя себе процент от полученной суммы.

В отношении задержанного в МО МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что при поступлении подобного рода звонков необходимо сразу перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить кому-либо еще из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее.