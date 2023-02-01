Итоги реализации национального проекта «Демография» в Озерском городском округе в 2022 году.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2022 году около 1300 семей с детьми Озерского городского округа воспользовались мерами социальной поддержки на общую сумму 99 817 481,07 рублей.

Всего за прошедший год пособие при рождении первого ребенка оформили 484 семьи на общую сумму 56 503 121,11 рублей, при рождении третьего и последующих детей - 324 семьи на общую сумму 39 114 934,60 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка – 454 семьи на общую сумму 2 546 000,00 рублей, региональный материнский капитал – 16 семей на общую сумму 1 653 425,36 рублей.

Наиболее востребованными у граждан Озерского городского округа стали такие направления расходования средств регионального материнского капитала как погашение долга по ипотечному кредиту на приобретение жилья, оплата медицинских услуг и получение детьми образования.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» направлен на развитие механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, а также создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей и минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Информация Управления социальной защиты населения.