В Челябинской области ожидаются ночные морозы.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе будет минус 17-22, на юге – 24-29, днем в пятницу, 3 февраля, столбики термометров покажут 1-6 ниже нуля, на юге – 7-12 градусов. В течение суток небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь.

Между тем, до 19 часов 3 февраля в Челябинске действует предупреждение о сильном загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами. Объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

Также аналогичный режим, но первой степени, действует в Карабаше, Коркино, Златоусте, Аше, Сатке и Магнитогорске. Промышленные предприятия обязаны снизить выбросы на 30-40%.

https://dostup1.ru/society/Silnye-morozy-ozhidayutsya-na-yuge-Chelyabinskoy-oblasti_158890.html