Сильные ночные морозы ожидаются в Челябинской области.

Синоптики сообщают о сильных ночных морозах в Челябинской области в предстоящие выходные.

Как следует из прогноза, ночью 4 февраля в регионе будет минус 18-23, в низинах – 25-30, 5 февраля – минус 18-23, в южной половине – до 28 градусов. Днем в субботу ожидается 2-7 ниже нуля, на юге – 7-12, в низинах – до минус 17, в воскресенье – минус 5-10.

Погоду будет определять атмосферный фронт высокого давления: облаков будет немного, за счет этого и будет понижение температуры в ночные часы.

https://dostup1.ru/society/Silnye-nochnye-morozy-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_158934.html