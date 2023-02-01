С 1 февраля в России проиндексировали более 40 выплат и пособий.

Налогоплательщикам установили срок, в течение которого они могут пройти персональные сверки по единому налоговому счету. Если гражданин не согласен с сальдо — разницей между поступлениями на счет и обязательствами перед бюджетом, — то ему нужно до 1 марта обратиться в налоговую службу. Подробнее