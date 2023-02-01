С 1 февраля в России проиндексировали более 40 выплат и пособий.

С 1 февраля в России увеличились размеры выплат и пособий – всего индексация коснулась 40 видов таких мер соцподдержки.
Материнский капитал и еще более 40 выплат и пособий проиндексировали по уровню фактической инфляции. На 11,9% увеличились единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная денежная выплата ветеранам, гражданам с инвалидностью и другие меры социальной поддержки граждан РФ.
https://dostup1.ru/finance/S-1-fevralya-v-Rossii-proindexirovali-bolee-40-vyplat-i-posobiy_158909.html