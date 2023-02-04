Полицейские Озерска задержали участника распространенной мошеннической схемы, похитившего у пенсионерки 200 тысяч рублей.

В Озерске сотрудники полиции оперативно задержали участника распространенной мошеннической схемы «родственник попал в ДТП».

Злоумышленник похитил у 70-летней женщины 200 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в телефонном разговоре постороннюю женщину приняла за близкую родственницу. Незнакомка сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором есть серьезно пострадавший. И теперь ему срочно нужны деньги на лечение.

Взволнованная женщина, следуя инструкциям мошенников, передала 200 тысяч рублей приехавшему молодому человеку.

Приняв заявление, полицейские незамедлительно приступили к работе по установлению личности злоумышленника и его места нахождения.

Действовать нужно было оперативно, пока кто-то еще не пострадал. Имеющиеся сведения давали основания полагать, что подозреваемый не покидал территорию города. В результате проведенных мероприятий оперативники задержали 21-летнего местного жителя и доставили в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск для дальнейшего разбирательства.

Полицейские установили, что молодой человек перевел полученные от пожилой женщины деньги на счета незнакомых ему людей, оставив себе определенный процент.

По обстоятельствам совершенного мошенничества следствием УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Озерчанину избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.