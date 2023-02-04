Сотрудники полиции продолжают разъяснять актуальные мошеннические схемы.

Военнослужащим воинской части 3448 Ордена Красной звезды дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник полиции Артем Мухамедьянов подробно разъяснил наиболее актуальные схемы и дал рекомендации действий, как не поддаться на обман, а также привел статистику преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

Так, за прошлый год общий ущерб от мошеннический действий на территории Озерского городского округа составил более 50 миллионов рублей. За январь 2023 года в Озерске сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей. Среди самых актуальных схем мошенников на сегодняшний день Артем Раянович выделил инвестирование в фондовый рынок.

Под влиянием рекламы, либо от навязчивых звонков псевдо-брокеров Озерчане лишаются сбережений и влезают в крупные кредиты, не обладая необходимыми знаниями и навыками анализа инвестиционного рынка. Под диктовку кураторов вкладывают все деньги на неизвестные счета, в надежде получить материальную выгоду. Подполковник полиции предупредил, что все предложения быстрого заработка путем вложения денежных средств поступают только от мошенников.

Также Артем Раянович напомнил о не менее актуальной схеме – звонки с подменных абонентских номеров. Обман заключается в том, что мошенники используют программы, с возможностью совершения звонков с браузера. У вызываемого абонента будет отображаться произвольный номер - каждый раз разный. Таким образом, аферисты зачастую используют официальные номера банков, государственных организаций и представляются должностными лицами. В таких случаях, даже если обращаются по имени и отчеству, необходимо прекратить разговор и перезвонить по официальным номерам финансовых организаций.

Всем присутствующим были розданы профилактические материалы, подготовленные ГУ МВД Росси по Челябинской области.