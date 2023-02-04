Сводка ГИБДД за минувшую неделю.

В период времени с 30 января по 5 февраля 2023 года инспекторами ДПС на территории Озерского городского округа пресечено 93 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 6 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

9 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

31 водитель управлял транспортными средствами без полиса ОСАГО;

13 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

4 водителя нарушили правила перевозки детей.

Госавтоинспекция УМВД России по ЗАТО г.Озерск напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты штрафа, постановление направляется в службу судебных приставов для принудительного исполнения (ст.32.2 КоАП РФ).

Граждане, не уплатившие административный штраф своевременно, могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа в срок), которая влечет за собой наложение штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

При этом от обязанности оплаты ранее наложенного штрафа, нарушитель не освобождается.

Информацию об имеющихся штрафах можно узнать и оплатить на сайте Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/pay), либо в административной группе по адресу: г.Озерск, Привокзальный переулок 7а, кабинет 207.