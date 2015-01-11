В память о блокаде Ленинграда и Сталинградской битве (03.02.2023 г)

Для жителей Кыштыма создали бесплатное мобильное приложение «Наш Кыштым». В пресс-службе городской администрации заверили, что все важные оповещения и возможность участвовать в жизни города теперь будут здесь. Подробнее
Военнослужащим воинской части 3448 Ордена Красной звезды дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник полиции Артем Мухамедьянов подробно разъяснил наиболее актуальные схемы и дал рекомендации действий, как не поддаться на обман, а также привел статистику преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Подробнее
3 февраля на базе Озерского технического колледжа состоялось открытие первого в нашем городе первичного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Подробнее
3-го февраля в Озерске чествовали героев блокады Ленинграда и битвы под Сталинградом.
У Вечного огня собрались представители Администрации Озерского городского округа, ПО "Маяк", Совета ветеранов, кадеты и школьники, которые возложили цветы в память об этих важных моментах российской истории.