Карабаш, Южноуральск и Троицк получат 255 млн на благоустройство.

Три города Челябинской области получат дополнительные средства на благоустройство территорий.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона уточнили, что деньги выделены победителям федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Финансирование, а речь в целом идет о 255 млн рублей, получат три муниципалитета. Так, Карабаш победил с проектом развития природной городской территории вокруг озера Серебры; Южноуральск – с проектом по благоустройству центральной городской площади и прилегающей к ней части улицы Мира с «Домом Кино»; Троицк – с проектом по благоустройству набережной в Пятом микрорайоне.

Работы по благоустройству запланированы на 2023 год.

Фото: https://xn--90aha7bcb9e.xn--p1ai/

https://dostup1.ru/society/Karabash-Yuzhnouralsk-i-Troitsk-poluchat-255-mlnna-blagoustroystvo_159064.html