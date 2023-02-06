Предстоящая ночь станет самой холодной в Челябинской области на текущей неделе.

По информации синоптиков, в регионе будет минус 16-21, в низинах – до 28, при натекании облачности – до минус 13 градусов, местами пройдет небольшой снег.

Днем в среду прогнозируется минус 5-10, в низинах – до 15, переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь.

«Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем – западной четверти 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с», – сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.

https://dostup1.ru/society/Predstoyaschaya-noch-stanet-samoy-holodnoy-vChelyabinskoy-oblasti-natekuschey-nedele_159050.html