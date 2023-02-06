В Озерске откроют ледовый дворец площадью 9 тыс. кв. метров.

В Озерске 10-го февраля откроется Ледовая академия «Высота» – это многофункциональный спортивный комплекс площадью 9 тыс. кв. метров.

Общий объем инвестиций в проект – более 900 млн рублей.

Новое сооружение торжественно откроют губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Размер ледового поля – 30х60 м, трибуны рассчитаны на 400 зрителей. Здесь есть комфортные просторные раздевалки, тренажерный зал и зал хореографии, на территории вокруг спортивного комплекса расположено мини-футбольное поле с искусственным газоном, оборудованы тренажерные и детские площадки.

В Ледовой академии смогут круглогодично заниматься более 500 детей, будущих хоккеистов и фигуристов.

Первый товарищеский матч на льду новой арены сыграют ХК «Звезды Трактора» под руководством главного тренера – чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Николая Макарова и ХК «Маяк-Гранит» из Озерска под руководством главного тренера Василия Куликова.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otkroyut-ledovyy-dvorets-za-900-mln_159071.html