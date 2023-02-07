Ледовая академия «Высота» откроется в Озерске.

Ледовая академия «Высота» - многофункциональный спортивный комплекс площадью 9 тыс. кв.м. - торжественно откроется в Озёрске 10 февраля с участием Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера, главы Озерского городского округа Е. Ю. Щербакова, почетного гражданина Озёрска А.И. Комарова и других официальных лиц.

Ледовая академия «Высота», построенная по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя, мецената Андрея Ильича Комарова в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом и при содействии Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, даст принципиально новый импульс к развитию зимних видов спорта в городе, как для профессиональных спортсменов, так и любителей.

Ледовая академия «Высота» - первый современный спортивный объект в Озёрске, где созданы все условия для организации учебно-тренировочного процесса полного цикла. Размер ледового поля – 30х60 м, трибуны рассчитаны на 400 зрителей. Общий объем инвестиций в проект более 900 млн руб. Для взрослых и юных посетителей предусмотрены комфортные просторные раздевалки, тренажерный зал и зал хореографии, на территории вокруг спортивного комплекса расположено мини - футбольное поле с искусственным газоном, оборудованы тренажерные и детские площадки.

Появление нового спортивного комплекса на карте Челябинской области, где смогут круглогодично заниматься более 500 детей, будущих хоккеистов и фигуристов, – значимое событие не только для Озёрска. ЛА «Высота» является ярким примером развития социальной инфраструктуры малых городов региона.

Первый товарищеский матч на льду новой арены сыграют ХК «Звезды ТРАКТОРА» под руководством главного тренера - чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Николая Михайловича Макарова и ХК «Маяк-Гранит» из Озёрска под руководством главного тренера Василия Федоровича Куликова.

В рамках церемонии открытия состоится подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии по обмену опытом в развитии детско-юношеского спорта в Озерском городском округе с «Областной спортивной школой «Трактор» и «Спортивной школой олимпийского резерва «Тодес» города Челябинска.

Академия «Высота» будет принимать на своей площадке официальные спортивные мероприятия, здесь также будут проходить массовые катания для всех жителей города и культурно-развлекательные события. Комплекс проектировался с учетом высоких требований безопасности, предъявляемых к спортивно-оздоровительным объектам с искусственным льдом и массовым пребыванием людей и полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных посетителей.

Онлайн-трансляция торжественной церемонии открытия начнется на сайте ОТВ (Челябинск) https://1obl.tv/ 10 февраля в 12.00. Ссылка на трансляцию также будет доступна на сайте https://rostok-ozersk.ru/

Ледовая Академия «Высота» приглашает жителей города на бесплатные сеансы катания и экскурсии.

Бесплатные сеансы катания состоятся (посещение только по предварительной записи):

10 февраля – в 20.00

11 февраля – в 13.30

12 февраля – в 12.00 и 13.30

Экскурсии будут проходить по выходным, начиная с 12:00. Ближайшие экскурсии состоятся 11 и 12 февраля (посещение только по предварительной записи).

Запись ведется по будням и выходным с 9 до 18 часов по телефону 8 919 128 30 32