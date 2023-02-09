10 февраля будет временно ограничена остановка транспорта в районе улиц Кирова, Свердлова, Строительная.

Уважаемые жители Озерского городского округа,

в связи с проведением мероприятия по открытию объекта «Ледовая академия «Высота» 10 февраля в целях обеспечения безопасности движения пешеходов с 10:00 до 15:30 будет ограничена остановка транспортных средств путем установки дополнительных дорожных знаков: «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Зона действия дорожных знаков», «Время действия дорожных знаков» в районе улиц Кирова, Свердлова, Строительная на следующих участках улично-дорожной сети:

– по улице Кирова от перекрестка ул. Свердлова – ул. Кирова до перекрестка ул. Кирова – ул. Строительная;

– по улице Строительная от перекрестка ул. Кирова – ул. Строительная до перекрестка ул. Строительная – ул. Советская;

– по улице Строительная от перекрестка ул. Кирова –ул. Строительная до перекрестка ул. Строительная – ул. Чапаева.

Информация Управления капитального строительства и благоустройства.