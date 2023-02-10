В Озерске состоялось торжественное открытие Ледовой академии «Высота».

В праздничном мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава округа Евгений Щербаков, почетный гражданин Челябинской области и Озерского городского округа Андрей Комарова.

10 февраля мероприятие посетили несколько десятков жителей округа, которые комфортно разместились на трибунах. В день открытия на льду новой арены развернулось красочное шоу и прошёл товарищеский хоккейный матч между челябинской командой «Звезды ТРАКТОРА» (главный тренер – чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Николай Макаров) и командой «Маяк-Гранит» из Озёрска под руководством главного тренера Василия Куликова.

Центральным событием торжественной части церемонии открытия стало подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии по обмену опытом в развитии детско-юношеского спорта в Озерском городском округе с «Областной спортивной школой «Трактор» и «Спортивной школой олимпийского резерва «Тодес» города Челябинска. Озерск представлял глава округа Евгений Щербаков.

– Открытие Ледовой академии «Высота» – настоящий праздник для озерчан, – отметил глава округа. – Крытый ледовый комплекс был мечтой многих юных спортсменов, тренеров, родителей, педагогов, всех, кто занимается спортом и ведёт активный образ жизни. Ледовая академия «Высота» станет одной из ключевых спортивных площадок Озерского городского округа. Здесь созданы все условия, чтобы и дети, и взрослые с удовольствием занимались спортом, проводили свободное время целыми семьями. Благодарю Алексея Леонидовича Текслера и Андрея Ильича Комарова за вклад в формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения и социальное развитие нашего округа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал открытие «Высоты» историческим событием для Озерска и очень важным событием для всей области.

– Очень приятно, когда идеи и мечты находят своё воплощение, – обратился к жителям округа губернатор. – Несколько лет назад именно здесь, на этом месте мы закладывали камень в основании этого ледового дворца. Сегодня мы с вами открываем замечательный спортивный комплекс Ледовая академия «Высота».

Здесь будут заниматься спортом наши дети – хоккей, фигурное катание. Здесь будут проводиться соревнования самого высокого уровня, сюда будут приходить на свободное катание жители округа. Я желаю каждому из нас успехов и здоровья, чтобы всё получалось, чтобы каждая наша идея была обязательно реализована, пусть именно так и будет, я нисколько в этом не сомневаюсь.

Губернатор поблагодарил Андрея Ильича Комарова за его инициативу, благодаря которой было заключено государственно-частное партнёрство и построен замечательный спортивный комплекс. Также Алексей Текслер поблагодарил челябинских строителей за качественную добросовестную работу.

Андрей Комаров своё приветственное слово также начал с благодарности, он в свою очередь поблагодарил губернатора области за то доверие, которое он оказал Озерску и принял участие в этом проекте. Отдельные слова благодарности меценат адресовал администрации округа и главе Евгению Щербакову за поддержку и содействие, которые были оказаны в ходе строительства объекта.

– Для меня лично было очень важно возродить именно этот спортивный и культурный центр города, рядом с которым я родился и вырос, – подчеркнул Андрей Комаров. – Я помню, какая здесь была спортивная и активная площадка, здесь была секция фигурного катания, играли хоккеисты, катались на льду горожане. Я очень рад, что мы сегодня возрождаем эти традиции, которые были в нашем городе. Те пятьсот детей, которые будут здесь заниматься - это будущая спортивная слава нашего города. Мне очень приятно сегодня быть здесь вместе с вами и участвовать в этом празднике. Я поздравляю всех и надеюсь, что здесь все дети и взрослые будут счастливы.

Справочно:

Ледовая академия «Высота», построенная по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя, мецената Андрея Ильича Комарова в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом и при содействии Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, даст принципиально новый импульс к развитию зимних видов спорта в городе, как для профессиональных спортсменов, так и любителей.

Ледовая академия «Высота» - первый современный спортивный объект в Озёрске, где созданы все условия для организации учебно-тренировочного процесса полного цикла. Размер ледового поля – 30х60 м, трибуны рассчитаны на 400 зрителей. Общий объем инвестиций в проект более 900 млн руб. Для взрослых и юных посетителей предусмотрены комфортные просторные раздевалки, тренажерный зал и зал хореографии, на территории вокруг спортивного комплекса расположено мини - футбольное поле с искусственным газоном, оборудованы тренажерные и детские площадки.

Появление нового спортивного комплекса на карте Челябинской области, где смогут круглогодично заниматься более 500 детей, будущих хоккеистов и фигуристов, – значимое событие не только для Озёрска. ЛА «Высота» является ярким примером развития социальной инфраструктуры малых городов региона.

Академия «Высота» будет принимать на своей площадке официальные спортивные мероприятия, здесь также будут проходить массовые катания для всех жителей города и культурно-развлекательные события. Комплекс проектировался с учетом высоких требований безопасности, предъявляемых к спортивно-оздоровительным объектам с искусственным льдом и массовым пребыванием людей и полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных посетителей.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53770/