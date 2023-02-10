Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 13.02.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня понедельник 13 февраля 2023 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была: -18 ° С
• атмосферное давление 746 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 93 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП, пострадавших 3 чел .
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Менделеева 6, Победа 51 с 9 до окончания
К.Маркса 20-6п с 9 до 12 часов
2 В сетях электро-снабжения
Лесохим с 9 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Луначарского 13 – 2п с 8.30 до 17 часов
К.Маркса 20-6п с 9 до 12 часов
Луначарского 9 с 9 до 14 часов
Вниманию жителей города!
В связи с осуществлением ММПКХ земляных работ по устранению утечки теплосети в районе жилых домов №№ 7-9 по ул. Чапаева в период с 13.02.2023 до окончания работ будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Строительная (от пересечения с ул. Бажова до пересечения с ул. Чапаева) в обоих направлениях.
Просьба к водителям автотранспортных средств воспользоваться объездными путями на период ремонтных работ.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим
Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»
напоминает вам правила поведения при гололеде:
-надевайте малоскользящую обувь;
-передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
-пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;
-старайтесь обходить места с наклонной поверхностью;
-будьте предельно внимательны на проезжей части дорог;
-если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,13
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.
3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).
4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 13 февраля 2023 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, в горах местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью минус 16-21°, в низинах до минус 26°, днём минус 4-9°, в низинах до минус 12°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.
4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 обращений.