Итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь».

На территории Озерского городского округа сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», направленное на выявление и пресечение правонарушений и преступлений связанных с незаконным оборотом и производством алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также табачных изделий с признаками контрафакта.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия выявлено 5 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции, ответственность за которые предусмотрена статьями 14 главы Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В результате из незаконного оборота изъято свыше 167 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 470 пачек табачных изделий.

Кроме того, сотрудниками ОЭБиПК изъято более 54 литров стеклоомывающей жидкости с признаками контрафакта. Изъятая жидкость направлена на исследование с целью установления факта содержания метиловых спиртов, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции задокументирован факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу. Так как ранее продавец уже привлекался к административной ответственности предусмотренной частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, то по данному факту отделом дознания было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Уважаемые жители Озерского городского округа, если вам стало известно о случаях нелегального изготовления и реализации алкогольной продукции, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 83513025085 02 или 102, 112.