2023-02-16PKT14:09:00 | Новости Как заказать загранпаспорт на Госуслугах, и какие документы необходимы для его оформления. Загранпаспорт подтверждает личность путешественника за рубежом. Паспорт проверяют при пересечении границы, посадке в самолёт, заселении в гостиницу и других случаях, когда нужно подтвердить личность человека. Загранпаспорт подтверждает личность только за пределами России и при пересечении границы. В других случаях нужно пользоваться паспортом РФ. Как заказать загранпаспорт на Госуслугах 1. Убедитесь, что у вас подтверждённая учётная запись 2. Заполните заявление на Госуслугах 3. Выберите отделение МВД, где будете оформлять загранпаспорт Дождитесь, когда МВД проверит заявление. Обычно это занимает от 2 до 12 дней 4. Оплатите госпошлину — 5 000 ₽ для паспорта нового образца и 2 000 ₽ для паспорта старого образца 5. Придите в отделение МВД, чтобы предоставить оригиналы документов, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев — если выбрали паспорт нового образца 6. Дождитесь уведомления в личном кабинете о готовности паспорта. Он будет оформлен через 1—3 месяца: точный срок зависит от того, где вы подавали заявление 7. Придите в отделение МВД, чтобы забрать готовый загранпаспорт Что нужно подготовить для оформления загранпаспорта взрослому Для оформления загранпаспорта понадобятся: • ваше фото • сведения о вашей деятельности за последние 10 лет • данные документа о смене ФИО, если менялись • данные действующего загранпаспорта при наличии Мужчины от 18 до 27 лет могут предоставить военный билет. Если он не выдавался, МВД самостоятельно запросит данные в военкомате. В обязательном порядке документы воинского учёта предоставлять не нужно Заверять документы в вузе или на работе, получать отдельные справки не нужно. Пенсионерам тоже не нужно предоставлять дополнительные документы Что нужно подготовить для оформления загранпаспорта ребёнку Для оформления загранпаспорта понадобятся: • фото ребёнка • данные свидетельства о рождении или паспорта ребёнка • паспортные данные одного из родителей, усыновителя или опекуна • данные документа, подтверждающего полномочия усыновителя или опекуна, если они подают заявление • данные документа о смене ФИО, если менялись • данные действующего загранпаспорта при наличии Детям до 14 лет также подготовьте один из документов, подтверждающих место жительства — он понадобится для визита в МВД: • свидетельство о регистрации ребёнка • свидетельство о рождении с адресным штампом • документ, подтверждающий адрес регистрации законного представителя Кто оформляет загранпаспорт на ребёнка Какой паспорт сделать ребёнку. У ребёнка может быть обыкновенный, служебный или дипломатический загранпаспорт. Детям можно оформить загранпаспорт и нового, и старого образца Кто подаёт заявление. Заявление на получение загранпаспорта ребёнку до 18 лет подаёт его законный представитель — родитель, усыновитель или опекун Если у вас несколько детей и у всех совпадает адрес проживания, можно одновременно подать заявление на всех. Если адреса разные, подайте заявления отдельно Кто подписывает заявление. Заявление на детей до 14 лет подписывают законные представители — тип паспорта не важен Если паспорт нового образца оформляется на ребёнка после 14 лет, заявление подписывает и ребёнок, и его представитель. В заявлении на паспорт старого образца достаточно подписи представителя. Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск принимает граждан ежедневно (кроме воскресенья) по адресу пр. Ленина, 40, часы приема: Понедельник: с 09.00 ч. до 17.00 ч. Вторник: с 10.00 ч. до 19.00 ч. Среда: с 09.00 ч. до 13.00 ч. Четверг: с 10.00 ч. до 19.00 ч. Пятница: с 09.00 ч. до 16.00 ч. Суббота: с 09.00 ч. до 12.00 ч. alebedeva 2023-02-16PKT14:09:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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