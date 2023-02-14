Сильные снегопады ожидаются в Челябинской области.

Снегопады ожидаются в Челябинской области в предстоящие выходные, а также 20 февраля.

К западным границам европейской территории России (ЕТР) приближается глубокий атлантический циклон. Как следует из сообщения, 17-19 февраля на западе Северо-Западного федерального округа, 18-20 – на большей части Центрального, 19-20 – в южной половине Приволжского региона, а также на юге ЕТР в течение всего периода ожидаются снег, мокрый снег, на юге – с дождем, местами осадки будут сильные, с порывами ветра до 15-20 м/с, на юге – 20-25 м/c, в отдельных районах метели, гололедные явления. В северо-восточной части ЕТР на фоне повышенного атмосферного давления сохранится спокойная и умеренно морозная погода, в отдельных районах пройдет небольшой снег.

«На большей части Уральского региона и юго-западе Сибири в начале периода (17 февраля) существенных осадков не прогнозируется, затем, с приближением южного циклона, в большинстве районов пройдет снег – от небольшого до умеренного, 20 февраля на юге Урала – местами сильный, в отдельных районах метели при ветре в порывах до 13-18 м/с», – уточнили специалисты.

В северных, центральных и восточных районах Сибири атмосферные фронты с волнами временами вызовут снегопады и метели с порывистым ветром до 13-18 м/с, 17-18 февраля на юго-востоке Сибири местами до 22 м/с.

https://dostup1.ru/society/Silnye-snegopady-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_159449.html