Житель Озерска угнал служебную машину друга и поехал за спиртным.

Сообщается, что инспекторы ДПС остановили ГАЗ-2752. При проверке документов выяснилось, что транспортное средство принадлежит предприятию, работником которого водитель не является. К тому же у него имелись признаки опьянения. Сотрудники полиции позвонили директору организации и сообщили об инциденте.

«В дальнейшем было установлено, что один из работников предприятия распивал алкоголь совместно с друзьями в гаражном боксе. Когда он уснул, 23-летний знакомый решил съездить в магазин, воспользовавшись его служебным транспортом», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении нарушителя составлено два административных материала – за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отсутствие при себе водительских прав. Также возбуждено дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://dostup1.ru/accident/Zhitel-Ozerska-ugnal-sluzhebnuyu-mashinu-druga-i-poehal-zaspirtnym_159451.html