Сбербанк планирует возвращать деньги жертвам кибермошенников.

В мае 2023 года «Сбербанк» запустит новый проект по возврату денег, которые клиенты перевели мошенникам. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов, пишет ТАСС.

Деньги на счету предполагаемого мошенника будут блокироваться на 10 дней. После этого клиент, у которого украли деньги, сможет подать заявление на возврат средств.

Сейчас проект тестируют. Срок возврата средств — до одного месяца. В организации отмечают, что в будущем время ожидания сократится до нескольких дней.

Напомним, в России каждый день фиксируются многочисленные случаи кибермошенничества. Жертвами аферистов регулярно становятся и жители Челябинской области.

Например, в феврале две жительницы Челябинской области перевели телефонным мошенникам 3,5 миллиона рублей, а жительница Снежинска потеряла 22 тысячи на продаже кроссовок в интернете.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sberbank-planiruet-vozvrashchat-dengi-zhertvam-kibermoshennikov/