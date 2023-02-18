Морозы до минус 32 прогнозируются в Челябинской области.

В ночь на 20 февраля в Челябинской области прогнозируются морозы до минус 32 градусов.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до 22-27 ниже нуля, при прояснении – до 32, на крайнем юге – до минус 17. Днем в понедельник ожидается минус 7-12, в низинах – до 15.

Будет облачно с прояснением, ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные снегопады, возможна изморозь. Местами порывы восточного ветра до 11 м/с.

Добавим, Гидрометцентр России объявил в Челябинской области желтый уровень погодной опасности, это, по классификации специалистов, означает, что «погода потенциально опасна». Период действия предупреждения – с 20 часов 19 февраля и до восьми утра 20-го. Причина – местами изморозь.

https://dostup1.ru/society/Morozy-do-minus-32-prognoziruyutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_159527.html