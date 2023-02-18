Впереди россиян ждет короткая рабочая неделя.

Напомним, 23 февраля страна отмечает День защитника Отечества, который выпадает на четверг и будет выходным.

«Перенос выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», – говорится в сообщении пресс-службы Минтруда в Telegram-канале.

Там отметили, что 22 февраля является предпраздничным днем, поэтому его продолжительность сокращается на час.

https://dostup1.ru/society/Vperedi-rossiyan-zhdet-korotkaya-rabochaya-nedelya_159529.html