В России 20 февраля начинают отмечать Масленицу.

Православные верующие в понедельник, 20 февраля, начинают отмечать Масленицу

Масленица – просторечное название Сырной седмицы, последней недели перед Великим постом. Напомним, Пасху отмечают каждый год в разные числа, в этом году 16 апреля. Великий пост начинается 27 февраля. Таким образом, в 2023 году празднование Масленицы начнется 20 февраля, закончится 26-го, Прощеным воскресеньем.

В это время из пищи уже исключаются мясные продукты, но еще разрешается употреблять сыр, яйца, молоко. В народе в эти дни принято печь блины, также устраиваются веселые массовые гулянья и игры.

У каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции. Так, понедельник называется Встреча. В этот день заготавливаются все продукты, печется первый блин. Вторник – Заигрыш. В деревнях ставили праздничное чучело, проходили смотрины невест, также в этот день звали к себе родственников и друзей. Среда – Лакомка, начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день зять ходил к теще на блины. Четверг – Разгуляй. Начиналось празднование Широкой Масленицы. Пятница – Тещины вечерки, зять звал тещу в гости. Суббота – Золовкины посиделки, она посвящается сестрам, родственницам супруга. Они собираются за столом, чтобы повеселиться, пообщаться. Воскресенье – Проводы. Люди провожали зиму и встречали весну. Это еще и последний день перед Великим постом, который называется Прощеным воскресеньем. На него принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника, просить друг у друга прощения.

Напомним, в Озерске праздничные мероприятия пройдут в Городском парке 26 февраля, начало в 12.00.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-20-fevralya-nachinayut-otmechat-Maslenitsu_159531.html