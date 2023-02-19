Брифинг Администрации Озерского городского округа (20.02.2023 г)

Если вы ходите в фитнес-клуб или ваши дети занимаются в физкультурных секциях, можно вернуть часть затрат за 2022 год. Эта опция есть у специалистов, которые официально трудоустроены и платят подоходный налог. Подробнее
Программа детского туристического кешбэка в 2023 году не будет запущена в привычном для россиян виде. Об этом со ссылкой на Министерство экономического развития РФ и Центра стратегических разработок сообщают «Известия». Подробнее
12 февраля 2023 года, в 14 часов 10 минут, в г. Озерск на 2-ом км. шоссе Кыштымское, водитель, управляя автомобилем «Хендэ Крета», не выбрал безопасной скорости движения и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Лада Веста». Подробнее
В понедельник, 20-го февраля, в ходе традиционного брифинга с участием руководителей подразделений Администрации и представителей СМИ, были затронуты вопросы обращения с безнадзорными животными, уборки улично-дорожной сети и культурно-развлекательной программы на предстоящие праздничные дни.