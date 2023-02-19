О временном ограничении движения автотранспорта во время Масленичных гуляний в районе ПКиО.

26 февраля в Парке будет проходить праздничное мероприятие «Широкая Масленица», в связи с этим временно будет перекрыто движение транспорта:

– на территории входной группы Парка со стороны пр. Ленина с 09:00 до 15:30

– по пр. Ленина от перекрестка дорог пр. Ленина – ул. Музрукова до КРЦ «Айвенго», пр. Ленина – ул. Архипова с 11:00 до 15:30

– по ул. Комсомольской от перекрестка дорог ул. Комсомольская – ул. Музрукова до ул. Парковая с 11:00 до 15:30

– по ул. Парковая от пр. Ленина с 11:00 до 15:30

Водителей автотранспортных средств на период праздничных мероприятий просят воспользоваться объездными путями.

Информация Управления капитального строительства и благоустройства администрации округа.