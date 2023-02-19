Снегопады и метели в Челябинской области продолжатся еще трое суток.

Как следует из прогноза синоптиков, ночью 22 февраля в большинстве районов будет идти небольшой, местами – умеренный снег, в восточной половине – мокрый снег, метели при порывах ветра до 15 м/с, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица от наката. Днем в среду небольшие осадки возможны только местами.

В четверг по всей области также небольшой снег, местами – умеренный, в отдельных районах возможны метели при порывах ветра до 13 м/с.

В пятницу, по предварительным данным, местами возможен небольшой снег, в горах – умеренный, ветер в порывах усилится до 16 м/с.

Что касается температурного режима, то предстоящей ночью в регионе будет минус 12-17, при прояснении – до 23; следующей – минус 11-16, на крайнем юге – до шести ниже нуля; в ночь на пятницу – уже минус 14-19. Днем в среду столбики термометров покажут минус 5-10, в четверг – 4-9, в пятницу – 9-14.

https://dostup1.ru/society/Snegopady-i-meteli-v-Chelyabinskoy-oblasti-prodolzhatsya-esche-troe-sutok_159625.html