Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.02.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда, 22 февраля 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: - 17 ° С

• атмосферное давление 727 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 94 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Луначарского 13-1п с 8.30 до 14 часов

Строительная 45,50,52 с 9 часов до окончания работ

Дзержинского 56-7п, К.Маркса 10-1п с 9 до 12 часов

Дзержинского 63-3п с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения

плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Луначарского 13-3п с 8.30 до 14 часов

Дзержинского 56-7п, К.Маркса 10-1п с 9 до 12 часов

Дзержинского 63-1,2,3 п-ды с 9 до 13 часов

Вниманию жителей города!

26.02.2023 г. с 09.00 до 15.30 час. на территории Парка культуры и отдыха будет проходить праздничное мероприятие «Широкая Масленница», в связи с этим временно перекроют движение транспорта:

1. С 09:00 час до 15:30 час. на территории входной группы Парка культуры и отдыха со стороны пр. Ленина в г. Озерске.

2. С 11:00 час. до 15:30 час.:

– по пр. Ленина от перекрестка дорог пр. Ленина – ул. Музрукова до КРЦ «Айвенго», пр. Ленина – ул. Архипова в г. Озерске;

– по ул. Комсомольской от перекрестка дорог ул. Комсомольская – ул. Музрукова до ул. Парковая в г. Озерске;

– по ул. Парковая от пр. Ленина в г. Озерске.

Просьба к водителям автотранспортных средств воспользоваться объездными путями на период праздничных мероприятий.

Уважаемые Озерчане!

В связи с осуществлением ММПКХ земляных работ по устранению утечки теплосети в районе жилых домов №№ 7-9 по ул. Чапаева в период с 13.02.2023 до окончания работ будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Строительная (от пересечения с ул. Бажова до пересечения с ул. Чапаева) в обоих направлениях.

Просьба к водителям автотранспортных средств воспользоваться объездными путями на период ремонтных работ.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 22 февраля 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, в восточной половине мокрый снег, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, метели, днем местами небольшой снег, ночью и утром на дорогах гололедица от наката. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью минус 12-17°, при прояснении до минус 23°, днём минус 5-10°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/53864/