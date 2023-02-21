В Челябинской области прошел этап Кубка России и чемпионат УрФО по ралли.

В Челябинской области в окрестностях Кыштыма и Карабаша прошли этап Кубка России и чемпионат УрФО по ралли — «Малахит». 42 экипажа за два дня соревнований преодолели 322 километра, из которых 88 «боевых». Победителями в Кубке России стали представители Сысерти, а в чемпионате УрФО лучшим стал экипаж из Перми, сообщает региональный Минспорт.

В соревнованиях выступили экипажи из Челябинска, Озерска, Миасса, Ижевска, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Кирова, Владимира, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Сысерти, Асбеста, Каменск-Уральского, Березовского, Катайска, Снежинска. Участники преодолевали лесные дороги, широкие ходовые участки и ледовые дорожки на карабашском пруду.

Абсолютным победителем в этапе Кубке России стал экипаж из Сысерти Андрей Мансуров и Дмитрий Медведев на автомобиле Subaru Impreza. А в чемпионате УрФО не было равных экипажу из Перми Владимиру Трегубову и Евгению Ротенбергу.

Фото: министерство спорта Челябинской области.

https://www.1obl.ru/news/sport/v-chelyabinskoy-oblasti-proshel-etap-kubka-rossii-i-chempionat-urfo-po-ralli/