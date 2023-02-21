С праздником! С Днем защитника Отечества!

Как следует из прогноза синоптиков, ночью 22 февраля в большинстве районов будет идти небольшой, местами – умеренный снег, в восточной половине – мокрый снег, метели при порывах ветра до 15 м/с, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица от наката. Днем в среду небольшие осадки возможны только местами. Подробнее